コンゴ民主共和国代表にとって忘れられない一戦となった。『Daily Mail』が伝えている。アフリカネーションズカップで世界的な話題となった“人間銅像サポーター”ミシェル・ンクカ・ンボラディンガ氏が、コロンビア戦でついにワールドカップデビューを果たした。同氏は独立運動の英雄パトリス・ルムンバ氏になりきり、試合中に微動だにしない応援スタイルで知られる名物ファンだという。同紙によれば、ンクカ・ンボラディンガ氏は