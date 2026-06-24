日本代表の冨安健洋に、プレミアリーグ復帰の可能性が浮上している。『Goodison News』は、エヴァートンが今夏の補強で右サイドバック獲得を目指しているなか、かつてアーセナルでプレイした冨安が候補の1人となる可能性があると伝えている。ベテランのシェイマス・コールマンが現役生活に区切りをつけたことで、デイヴィッド・モイーズ監督率いるクラブは新たな右サイドバック探しを進めている状況だという。冨安はアーセナル時代