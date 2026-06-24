台風7号の影響で、25日は沖縄県の宮古空港と各地を結ぶすべての航空便の欠航が決まっているほか、26日も既に欠航が決まった便があります。25日は、沖縄県の宮古島と羽田や中部国際空港などを結ぶ全ての便が、台風の影響で欠航となり、宮古空港のターミナルビルも終日閉館するということです。また全日空は26日、主に那覇と羽田など全国各地を結ぶ48便を欠航し、およそ1万人に影響が出るとしています。日本航空も25日と26日、南西諸