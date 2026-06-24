元日本代表ＤＦの槙野智章さんが、２４日放送の日本テレビ系特番「緊急特番！ＦＩＦＡワールドカップ熱戦の舞台裏を生放送ですべて見せます」（午後９時）に次戦・スウェーデン戦の行われる米ダラスから生出演。日本時間２６日に行われるスウェーデン戦における日本代表のキーマンを指名した。この日、「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」スペシャルナビゲーターを務める俳優・竹内涼真と生出演の槙野さん。「俺にも語らせて