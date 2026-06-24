■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 3ー1 セルビア（日本時間24日、フランス）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、男子日本代表（世界ランク5位）は、セルビア（同9位）にセットカウント3ー1（25ー17、25ー15、22ー25、25ー16）で勝利し、開幕5連勝とした。スタメンはキ