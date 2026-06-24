ボートレースからつの「ズバッと！！なべチャンネル杯」は２４日、３日目を開催した。藤井公人（２７＝福岡）が怒涛の巻き返しをみせた。初戦の転覆（責任外）のアクシデントに始まり、２日目６、４着で絶望的かと思われたが、３日目は逃げとまくりで連勝。レース後には「奇跡が起きました」とニッコリ。得点率も５・２０まで上昇させ、予選最終日に望みを繋いだ。「直線は前半より良くなっているけど、内に伸び返されていた。