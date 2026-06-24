ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２４日、予選２日目が行われた。宮地元輝（３９＝佐賀）は２日目６Ｒで２着。後半１１Ｒのイン戦では４コースから差した吉田拡郎との競り合いの末、２着惜敗となった。「足的にしんどかったし、乗り心地は最悪だった。ペラは初日の延長で行ったけど、大幅に間違っていた」と唇をかんだ。人気を背負ったイン戦で勝ち切れなかっただけに「ファンに申し訳ありませんで