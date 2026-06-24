【新華社徳州6月24日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は24日、視察に訪れた山東省徳州市で、農業・農村の現代化は中国式現代化の大局と質に関わると強調し、次のように述べた。着実な措置によって各種の活動にしっかり取り組み、農業の総合生産能力と質、効率の向上に力を注がなければならない。食糧など重要農産物の安定供給を確保し、地域の実情に応じて住みやすく