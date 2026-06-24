２４日、高速鉄道で北京に到着し、花束を受け取るラーマン首相。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京6月24日】中国を公式訪問したバングラデシュのラーマン首相が24日、北京に到着した。北京入りに先立ち、遼寧省大連市で第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）に出席した。訪中日程は26日まで。２４日、高速鉄道で北京に到着したラーマン首相（手前左から２人目）。（北京＝新華社記者／金良快）