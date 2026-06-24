フィレンツェの歴史と美しい庭園文化に着想を得た、サンタ・マリア・ノヴェッラの「ジャルディーニ メディチェイ」コレクション。そのボディミルクラインに、新たな香り「アクア」と「クエルチア」が仲間入りします。植物由来成分を配合したなめらかなテクスチャーと、心を満たす上質な香りが魅力。日差しや乾燥によってゆらぎやすい肌をやさしく包み込みながら、フィレンツェの優雅な夏を感じさせてくれる注目の新作