フランス政府は24日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国から帰国した医師がエボラ出血熱の検査で陽性反応を示したと発表しました。フランスでは初めての事例だということです。フランス保健省は24日、フランス国内で初めてエボラ出血熱の陽性反応が確認されたと発表しました。陽性反応が確認されたのはコンゴ民主共和国での人道支援活動から帰国したばかりの医師で、すぐに専門医療機関で治療を受け、現在、容体は安定しているという