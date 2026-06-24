WEST.の神山智洋さん（32）が、グループ初となるソロプロジェクトを始動することが発表され、SNSでは祝福の声が寄せられました。2014年にCDデビューした神山さん。これまで、グループの楽曲の作詞や作曲を担当するなど、楽曲制作にも携わってきました。そして、7月1日の自身の誕生日に、アーティスト名義『Tomohiro Kamiyama』としてソロプロジェクトを始動させます。記念すべきソロ1曲目となる楽曲は、神山さん自身が作詞・作曲を