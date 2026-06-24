老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、3年間だけ厚生年金に入る可能性があるという63歳の女性からの質問です。Q：年収160万円程度で厚生年金に3年間加入した場合、将来の年金にどんな影響がありますか？