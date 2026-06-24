「開いた扇子」のようなデザインが特徴の上海大歌劇院が23日に完成し、全貌が公開された。新華網が伝えた。上海大歌劇院の総面積は14万6000平方メートルで、上空から見ると、白くて大きな扇子を彷彿させるデザインとなっている。上海大歌劇院には、客席数2000席の紅ホール、1200席の申ホール、1000席の鏡ホール、アート教育スペースの楽ホールが設けられており、古典的な通常公演から最先端の実験的公演、専門的な舞台公演から芸術