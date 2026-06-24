◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週日本3-1セルビア（24日、フランス)バレーボール男子ネーションズリーグ(NL)は第2週が日本時間24日から始まり、日本がセルビアに勝利しました。世界ランク5位の男子日本代表は第1週の中国ラウンドで世界ランク2位のポーランドや地元中国に勝利するなど4試合を全勝で進みました。フランス開催の第2週、第1戦で日本は世界ランク9位のセルビアと対戦。第1セットを25-17で奪う