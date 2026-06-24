【ワシントン＝池田慶太】米世論調査会社ピュー・リサーチ・センターは２３日、トランプ米大統領の国際情勢をめぐる指導力について日本を含む３６か国・地域で尋ねたところ、「信頼していない」との回答が７６％で圧倒的に否定的だったとの調査結果を発表した。調査は今年２〜５月、約４万２０００人を対象に実施。「信頼する」との回答はフィリピン（６８％）、イスラエル（６６％）など６か国で「信頼しない」を上回ったが、