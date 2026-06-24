「日本ハム７−４ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）日本ハムの先発・加藤貴と一塁・清宮幸が七回の守備でグラウンド上で見つめ合う場面があった。七回１死一塁で加藤貴がロッテ・松川を打ち取った打球はマウンドの右へ落ちるフライ。落下地点に加藤貴と清宮幸が入ったが、加藤貴がキャッチ。その瞬間、２人は至近距離で見つめ合うような形となり、清宮幸は照れくさそうに笑みを浮かべてうなずいた。テレビ中継で解説