実業家・桑田龍征氏（40）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカル（25）が出演し、落語家としての“夢”を語る場面があった。ヒカルはタモリ発言を巡りYouTube上で落語家・立川志らくとコラボすることとなったが、そこで意気投合。落語に興味を持ったヒカルが弟子入りを志願したところ、志らくは快諾し「立川さぎ志として落語をやりたいとのこと!デビューさせましょう!」とX（旧ツイッター）で報