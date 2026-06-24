けさ（24日）、茨城県守谷市の交差点で42歳の女性を軽貨物車ではね、重傷を負わせた上、そのまま走り去ったとして、47歳の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、神奈川県秦野市の会社経営・竹内星二容疑者（47）です。竹内容疑者はきょう午前5時ごろ、守谷市けやき台の国道で、交差点を横断していた会社員の女性（42）を軽貨物車ではねた上、そのまま走り去った疑いがもたれています。女性は、足のすねや腕を