サッカー元日本代表の本田圭佑（40）が24日放送の日本テレビ「ワールドカップ舞台裏全て見せます！」（後9・00）にVTR出演し、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグでここまで2試合を戦った日本代表で“一番”だと思うプレーを挙げた。番組では、同局で解説を担当した日本―チュニジア戦の直後に独占インタビュー。強豪オランダと引き分け、チュニジア戦では日本のW杯1試合最多得点となる4ゴールで快勝したが、最も評価するのは