元フジテレビアナウンサーでフリーの笠井信輔（63）が24日までにブログを更新。自身と同じ悪性リンパ腫を患い闘病した女性アイドルグループ、私立恵比寿中学の安本彩花（27）との再会したことを報告し、エールを送った。笠井は、22日に開催された安本の生誕ソロライブの会場を訪れたことを報告。「エビ中ファミリーの皆さんならご存じだと思いますが彩花さんは、血液がんサバイバー私と同じ悪性リンパ腫を経験したいわば“がん