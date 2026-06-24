全日本プロレス２４日の新木場大会で安齊勇馬（２７）、小藤将太（２５）組が青柳優馬（３０）、矢野安崇（２５）組に勝利し、アジアタッグ王座（現王者は青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯ）への挑戦権を手にした。勝者チームが７月１９日後楽園ホール大会でのベルト挑戦となる一戦は２０分超えの激闘に。安齊は優馬に、小藤は矢野にターゲットを絞り、リング内外で激しくやりあった。小藤が矢野からタイガードライバー、フ