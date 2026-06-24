ドル円のピボットは１６１．６７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値161.73高値161.78安値161.50 162.12ハイブレイク 161.95抵抗2 161.84抵抗1 161.67ピボット 161.56支持1 161.39支持2 161.28ローブレイク ユーロ円 現値183.19高値183.94安値183.17 184.47ハイブレイク 184.20抵抗2 183.70抵抗1 183.43ピボット 182.93支持1