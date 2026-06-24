きょうも為替市場はドル高が優勢となっており、ドル円も１６１円台半ばから後半での推移が続いている。状況に大きな変化はなく、ＦＲＢの利上げへの期待からのドル高がドル円の下値をサポートする一方、上値では１６２円付近での介入が警戒されている。 市場は、中東情勢の緊迫化を脱したのも束の間、ＦＲＢの政策に翻弄される「一難去ってまた一難」の様相を呈している。前日のドル円は一時１６１．９５円と１６２円