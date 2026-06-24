眠りの質も量も低下するという夏。【写真を見る】専門家が解説 暑い夏もぐっすり 睡眠の新常識＜睡眠に悩み・不満を感じる人＞春:47％ 夏:69％ 秋:40％ 冬:48％（提供:TENTIAL）皆さんの睡眠のお悩みを、睡眠学者でノーベル賞も期待される筑波大学の柳沢正史教授にまるっと解決していただきます。暑い夏もぐっすり！？ “睡眠の新常識”井上貴博キャスター：“夏の睡眠”のギモンを、睡眠学者でノーベル賞も期