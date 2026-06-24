いらっしゃ〜い▶▶この作品を最初から読む依頼人の不幸を終わらせ腐れ外道に復讐する「不倫制裁コーディネーター」。今回の夫婦にはどんな事情があるのでしょうか？ 双子の妹・未希は英司と結婚して3年目。義実家からの孫催促はあるものの、夫は妊活にも家事にも協力的で、幸せな夫婦生活を過ごしていると思っていました。両家の親同士も仲が良く、夫婦抜きで集まることも。しかし、いつしか双子の姉・真希も頻繁に参加