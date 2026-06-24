【ワシントン共同】米商務省が24日発表した1〜3月期の外国とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の赤字額（季節調整済み）は2268億ドル（約37兆円）となり、前期より2.6％増えた。赤字幅の拡大は2期ぶり。モノの赤字は3.3％減の2509億ドルだった。サービスの黒字は3.7％増の851億ドルだった。配当や利子といった第1次所得収支は133億ドルの赤字だった。前期は黒字で、全体の赤字拡大につながった。経常赤字の国