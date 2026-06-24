出勤直後に退勤▶▶この作品を最初から読む家事や育児、そして時間に追われる慌ただしい毎日。つい子どもを叱りすぎて自己嫌悪に陥ったり、協力してくれない夫に苛立ちを募らせたり……。子育ての現場は、まさに「白目をむきたくなる」ような瞬間がありますよね。精神科の心理カウンセラーとして働きながら、年子の娘を育てる白目みさえさんも、そんな日常を戦う一人。専門職としての知識がありながらも、一筋縄ではいか