北海道コンサドーレ札幌からザスパ群馬に育成型期限付き移籍をしているFW中島大嘉が母との写真を披露し、ファンの反響を呼んでいる。中島は22日に自身のX(@taika_nakashima)で「お母さんがアラフィフになりました」と報告し、スタジアムで一緒に撮った写真を投稿。「あんなに小さかったのに、、感無量です」と冗談交じりに綴っている。顔はスタンプで隠されているが、ファンからは「え、お母さん若っ!!」「お母さん背大きい!