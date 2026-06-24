「気を使わなくていいよ」「ここでは、本当のこと言ってよ」といった言葉をかけてくる男性に心当たりありませんか？男性は、本命の相手にだけ「本音が見えないと落ち着かない」という感覚を持つもの。建前より、本当の気持ちで向き合いたいと思うようになるのです。その違いは、会話の中の小さな質問や反応に表れます。「本当はどう思ってる？」が気になってしまう本命の相手には、建前だけでは物足りなくなります。つい、「本当に