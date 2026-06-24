彼氏と同棲を始めると「もう浮気する心配はないだろう」と思いがちですが、そうはいかないのが現実。実際、同棲したって浮気する男性は少なくありません。そこで今回は、同棲中の彼の「浮気を疑うべき事象」を紹介します。｜帰宅後にすぐシャワーを浴びる普段は帰宅して食事をしたりしてからお風呂に入るのがルーチンの彼。なのに、なぜかシャワーに直行する日があるのは、きっと浮気の痕跡を確実に消したいからでしょう。｜スマホ