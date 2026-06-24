他の男性の名前を出した日だけ、LINEの返信がいつもより早い。なぜか連絡の温度が変わる。普段は余裕がありそうなのに、その一瞬だけ違う顔を見せる男性は少なくありません。不倫関係では、立場上多くを求められないはずなのに、男性側の独占欲がふと顔を出す瞬間があります。自由なのは自分の方なのに…家庭がある。自由に会えるわけでもない。それなのに、「他に気になる人はいないの？」と聞いてきたり、他の男性の存在をやたら