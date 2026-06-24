寝る前に動画を見るのが毎日の楽しみだったというTさん（都内在住・42歳・会社員）。ベッドに入ってから動画を流し、そのまま寝落ちすることも少なくありませんでした。気づけば寝る時間はどんどん後ろ倒しに。朝はギリギリまで寝て、食事のリズムも乱れがちだったそうです。そこで見直したのが、“寝る前のルーティン”。結果的に４ヶ月で−３kgの減量につながったと言います。イヤホンをしたまま寝落ち…。眠りも浅かったベッド