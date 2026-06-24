アルゼンチンバレーボール連盟（FEVA）が、ネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週の男子アルゼンチン代表メンバーを発表している。 第1週を4戦全敗で終えたアルゼンチンだが、第2週に向けては若干メンバーを変更し主力も合流。キャプテンを務めるミドルブロッカーのアグスティン・ロセル、来シーズンからサントリーサンバーズ大阪加入が決まってい