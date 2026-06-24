ドイツバレーボール連盟（DVV）が、ネーションズリーグ（VNL）2026の予選ラウンド第2週に臨む男子ドイツ代表メンバーを発表した。 予選ラウンド第1週を2勝2敗で終え、第2週のポーランドラウンドに挑むドイツ。第1週からははミドルブロッカーのフロリアン・クラーゲが追加された以外に変更はなく、キャプテンでセッターのヤン・ツィンマーマンやアウトサイドヒ