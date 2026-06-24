恋が始まる前って、男性に“ちょっとした変化”が見られるもの。「なんか最近、彼の態度が変わった？」と感じているなら、恋のチャンスが巡ってきた合図かもしれません。そこで今回は、男性が“本気になりかけ”の時にする行動を紹介します。あなたの予定を自然に聞いてくる「この前の週末、何してたの？」など、何気なく予定を聞くようになったら脈アリのサイン。男性は気になる女性の“プライベートの時間”を知りたがる傾向があ