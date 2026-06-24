劇団四季のディズニーミュージカル『アナと雪の女王』が24日、日本上演5周年を迎えたことを記念し、特別カーテンコールを実施。特別バージョンの名曲『生まれて初めて』などを披露しました。ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』は、劇場版長編アニメーション『アナと雪の女王』をもとに創作された作品。運命に引き裂かれた姉妹・エルサとアナを主人公に、真実の愛を描きます。舞台は2018年3月にブロードウェーにて初演、日本