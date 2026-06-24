ベルギー南部ナミュールに到着された天皇陛下＝24日（代表撮影・共同）【ナミュール共同】ベルギーを訪問中の天皇陛下は24日午前（日本時間24日午後）、フィリップ国王と共に南部ナミュールに足を運ばれた。視察後、記者団の取材に応じ、オランダとベルギーでの滞在について「楽しく充実した日々を送ることができている。温かく迎えていただき、心から感謝している」と述べた。両国では王室の離宮に宿泊して国王夫妻らと旧交を