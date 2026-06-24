アメリカのトランプ大統領は23日、自身のSNSに「イラン側がアメリカに対し、『ホルムズ海峡を航行する船舶に、通航料や保険料、その他いかなる種類の料金も請求しておらず、受け取ってもいない』と伝えてきた」と投稿しました。その上で、「もしこれがウソであれば、交渉は直ちに終了するだろう」と述べています。