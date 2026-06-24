和歌山県橋本市にある高校サッカー界の名門・初芝橋本高校を運営する学校法人「利晶学園」が23日、同校の来年度以降の生徒募集を停止すると発表した。今月18日に開いた理事会で、法人が運営する初芝橋本の生徒募集を、来年度以降、停止。現在の1年生が卒業した時点で、閉校する予定という。初芝橋本の通学圏である和歌山県や大阪府南部で14歳人口が急激に減少し、入学者数の回復を見込めないと判断した。初芝橋本のサッカ