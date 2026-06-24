◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は大会13日目となる日本時間24日、グループステージK組とL組の第2節の4試合が行われ、全グループが2試合目までを終えました。F組の日本は、21日に第2戦チュニジアを戦い、4-0で快勝。オランダと並び勝ち点4でグループステージ突破へ大きく近づきました。史上最多48チームが出場する今大会。各組上位2チームと3位の成