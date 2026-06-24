25日に運命の南ア戦、韓国メディアが報じた最悪のシナリオとは…サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）はグループリーグが進行中だ。韓国代表はチェコとの初戦に2-1で逆転勝ちを収めたものの、メキシコとの第2戦は0-1と沈黙。24日（日本時間25日）に運命の南アフリカ戦を迎える中、韓国メディアから「悲観論」が上がっている。韓国メディア「OSEN」は24日、「警告累積を避けるためメキシコ監督、チェコ戦で1.5軍宣言…直接