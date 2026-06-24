小林愛香が、Lantisレーベルへ移籍する事がduo MUSIC EXCHANGEで開催された＜ファンクラブ「and」限定イベント -新曲お披露会『and more』- ＞内で発表された。報道陣も多く集まった本イベントでは小林愛香のこれまでの歩みを振り返りつつ、代表曲である「NO LIFE CODE」、ヨハネ役として主役を務めたTVアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』（『ラブライブ！サンシャイン!!』公式スピンオフ作品）オープニング主題歌「