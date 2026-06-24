巨人は２４日、午後６時から予定していた広島戦が雨天中止となり、マツダスタジアムの室内練習場で練習を行った。予告先発は広島が床田、巨人が西舘と発表されていた。２５日は試合なし。２６日からのＤｅＮＡ３連戦（横浜）は予定通り竹丸、則本、井上の先発予定となっている。この日はＧ球場の３軍戦で山崎とハワードが故障から実戦復帰。勝負の夏場以降へ両投手の復帰は先発陣に朗報だ。先発投手は竹丸、井上、戸郷、西