7月11日(土)よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送開始となるTVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の主題歌情報が解禁された。『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の原作は『ぱにぽに』などの人気作を世に送り出してきた氷川へきるの最新作で、講談社・モーニング・ツーで好評連載中。ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやって