ハウスクリーニングを手がける「サニクリーン」の公式インスタグラムアカウントが、ダブルクリップの意外な使い方を紹介しています。【画像】意外！ダブルクリップの“じゃない”使い方3つを見る（画像11枚）「知らなきゃ損」なダブルクリップの使い方公式アカウントは、「書類をまとめるだけじゃない！実は、意外な使い道があるんです」とコメント。「知らなきゃ損！ダブルクリップ“じゃない”使い方 3選」と題して、3つの