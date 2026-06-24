記事ポイント警視庁配備フェアレディZ NISMOパトカー3台を1/64で立体化コールサイン・無線機など実車細部を忠実再現した完全限定生産各4,950円（税込）、2026年8月以降発売・6月10日より予約受付 RAI’Sは、日産「フェアレディ Z nismo (Z34)」を用いた警視庁のパトカーを1/64スケールのダイキャストミニカーとして3種製品化し、2026年6月10日より予約受付を開始しました。高速隊に配備された「速210」「速238」の2台と交通機