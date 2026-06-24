記事ポイント烏骨鶏の卵を使った看板菓子を多彩なギフトセットで展開夏季限定の金魚焼印かすていらがお中元ラインに登場一部商品は送料一律330円で購入できます 烏鶏庵は、2026年6月1日(月)より通販サイトにて「烏骨鶏の夏の贈り物」を開催しています。看板商品の烏骨鶏かすていらをはじめ、プリンやバームクーヘンと組み合わせた詰合せ各種を用意しており、夏季限定の金魚焼印入りかすていらも今年のお中元ラインに加わって