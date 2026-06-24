記事ポイント豚骨スープを19時間以上強火で炊き上げた、濃厚で雑味の少ない深い旨味トリュフとポルチーニ茸が重なる英国昇龍独自の「ポリフォニーな旨味」グランドオープン2日間はスペシャルフードセットと1時間飲み放題を無料提供 英国昇龍が、2026年6月26日（金）に東京大学赤門前でグランドオープンします。ロンドンで生まれたラーメンブランド「SHORYU」が福岡で本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串のスタイルを確立し、東京へ