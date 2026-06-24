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記事ポイント八坂神社を一望する屋上で北海道3大肉グルメを炭火BBQ飲み放題付きコース4,500円〜、オープニング期間最大1,000円OFF北海道ブランド食材全16品プランまで選べる飲み放題付きコース 「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」 所在地：アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT 屋上（京都府京都市東山区祇園町南側555）開催期間：2026年6月19日（金）〜2026年9月26日（土）営業時間：月〜金・祝前日 17:00〜22